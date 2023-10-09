مياه سوهاج تعلن الاستعداد المبكر لمواجهة الأمطار في فصل الشتاء

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أنه تم اتخاذ إجراءات الاستعداد المبكر لمواجهة أى أمطار محتملة خلال فصل الشتاء، حيث تم تشكيل غرفة عمليات وفرق متابعة ميدانية تعمل على مدار الساعة لمتابعة أى طوارئ قد تتعرض لها محافظة سوهاج، بالإضافة الى المتابعة المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار ومدى كثافتها والتنسيق بين غرف طوارئ الشركات وغرف عمليات المحافظات والجهات المعنية.

وأشار المهندس محمد السيد رئيس قطاع الصرف الصحى، إلي أنه تم القيام بأعمال التطهير الميكانيكى واليدوى لجميع شبكات الصرف الصحى بجميع مراكز المحافظة المخدومة بخدمة الصرف الصحى، وأن أعمال التطهير تتم باستخدام المعدات ومنها الفاكيوم والنافورى وذلك للحفاظ على استمرارية عمل الشبكات والحفاظ على عمرها الافتراضى.

وأوضح المهندس السيد عبد اللطيف رئيس قطاع التامين الفنى، أنه تم تجهيز 80 سيارة كسح و39 سيارة نافورى وفاكيوم وكباش و26 باك لودر و42 مضخة نزح مياه و11 سيارة ونش مجهزة و11 مولد كهرباء متحرك للتعامل الفوري مع تراكمات المياه المحتملة بالشوارع.