بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس الأحد، على انخفاض مؤشرها العام 5ر57 نقطة ليصل إلى 12ر6732 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 85ر0 في المئة، حيث تم تداول 9ر148 مليون سهم نفذت عبر 9099 صفقة نقدية بقيمة 2ر29 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس 5ر88 نقطة ليغلق عند مستوى 89ر5584 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 5ر1 في المئة جراء تداول 2ر90 مليون سهم عبر 4362 صفقة نقدية بقيمة 2ر9 ملايين دينار.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 2ر48 نقطة لينهي تداولاته عند 45ر7353 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 65ر0 في المئة من خلال تداول 7ر58 مليون سهم عبر 4737 صفقة بقيمة 9ر19 مليون دينار.