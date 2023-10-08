خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو تتعلق بالعلاقات الثنائية

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة خطية، من الرئيس إبراهيم تراوري الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، تسلم الرسالة، خلال استقباله في الرياض اليوم الأحد، الممثل السامي والمستشار الخاص للرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو "اينوسا تراوري".



وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.