ads
الإثنين 09 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو تتعلق بالعلاقات الثنائية

الملك سلمان بن عبد
الملك سلمان بن عبد العزيز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة خطية، من الرئيس إبراهيم تراوري الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، تسلم الرسالة، خلال استقباله في الرياض اليوم الأحد، الممثل السامي والمستشار الخاص للرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو "اينوسا تراوري".


وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

ads
الملك سلمان بن عبد العزيز إبراهيم تراوري بوركينا فاسو
ads