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الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تفاصيل إصابة إمام عاشور القوية أمام الإسماعيلي

امام عاشور
امام عاشور
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أثبتت الأشعة التي خضع لها إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، معاناته من كدمة في القدم، بعد إصابته في مباراة الأهلي والإسماعيلي.

وأكدت الأشعة عدم معاناة اللاعب من كسر في قصبة القدم كما كان يتردد والأمر عبارة عن كدمة بسيطة في القدم.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفوز بثلاثية مقابل هدف، على حساب نادي الإسماعيلي، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء الهدف الأول عن طريق بيرسي تاو في الدقيقة 25، وأضاف الأهلي الهدف الثاني لحسين الشحات في الدقيقة 40، وسجل الهدف الثالث بيرسي تاو في الدقيقة 65، ومع الدقيقة الأخيرة من المباراة سجل الإسماعيلي هدفه الوحيد في المباراة.

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