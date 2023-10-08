مياه الأقصر تجهز مركز لخدمة العملاء لتغطية 320 ألف مواطن بأرمنت .. صور

تابع العميد أ.ح مهندس سالم أحمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، اليوم الأحد، تجهيزات العمل بمركز خدمة العملاء بأرمنت وذلك ضمن الإستعدادات لإفتتاحه قريباً، وذلك تيسيرا على المواطنين بمدينة أرمنت جنوب غرب محافظة الأقصر.

وقالت إيمان جابر أحمد مدير مركز خدمة العملاء بأرمنت، أن المركز يضم عدد من الخدمات التي تقدم للمواطنين ومنها: (خدمة سداد رسوم المقايسات وفتح الملف - خدمة الشحن للعداد مسبق الدفع - خدمة سداد المديونية وسداد الفواتير - الخزينة وسداد الرسوم- خدمة شكاوى المواطنين وتشمل "شكاوى الفواتير - شكاوى العدادات - شكاوى الشحن" ).

وأضافت إيمان، أن المركز يتميز بموقعه الذى يتوسط مدينة أرمنت، بجوار عدد من المؤسسات الحكومية بهدف التسهيل على المواطنين، حيث يخدم 38 الف مشترك ليغطى حوالى 320 ألف نسمة وهو عدد المواطنين سكان مركز ومدينة أرمنت.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، قد أعلنت - في وقت سابق - عن فتح وتجهيز منافذ خدمة العملاء بمحافظة الأقصر لشحن العدادات مسبقة الدفع بجميع إدارات الشركة بمحافظة الأقصر في مدن ( الأقصر - إسنا - أرمنت - البياضية - القرنة - الزينية - الطود).

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