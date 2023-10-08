مؤرخ: جيش الاحتلال يُضخم من قوته خوفُا من أي مواجهة عسكرية محتملة

قال يحيى مصطفى حبيب، مدير إقليم القناة وسيناء للمجموعة 73 مؤرخين، إن هناك إمكانية لاستلهام النصر من حرب السادس من أكتوبر لتحقيق أي انتصار في أي معركة، مضيفًا أن هناك تنوع الآن في الإعلام سواء قنوات فضائية مصرية أو عالمية أو مواقع تواصل اجتماعي، وهذا أدى لوجود كم هائل من المعلومات والثقافات، ولذلك هناك ضرورة لزرع القيم في نفوس كل طفل، لأن هذا يزرع الروح الوطنية بشكل كبير.

وأضاف "حبيب"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، أن هناك الكثير من البطولات المجهولة، وهناك أبطال في كل الأسلحة وفي كل الرتب العسكرية، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة نحتت في الصخر وحققت انتصارًا عسكريًا ضخمًا، مما أجبر العالم على احترام الدولة المصرية.

ولفت إلى أن جيش الاحتلال يعمل على تضخيم قوته العسكرية، وهذا دليل على أن جيش الاحتلال يخشى من الدخول في أي مواجهة عسكرية، ويعمل على تضخيم قوته خوفًا من أي مواجهة عسكرية محتملة.