نائبة برلمانية: حقوق الإنسان ليست سياسية فقط

قالت الدكتورة عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، والمشرف العام على المبادرة الرئاسية “الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية”، إن حقوق الإنسان لا تتعلق فقط بالحقوق السياسية، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي اهتم كثيرًا بحقوق الإنسان المصري، حيث طور العشوائيات، ووفر دخل للكثير من سكان هذه العشوائيات من خلال فرص عمل كريمة.

وأضافت "الألفي"، خلال حوارها مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، أنها زارت الكثير من مناطق العشوائيات المطورة، ووجدت طفلا من سكان هذه المناطق حاصل على 15 ميدالية رياضية بعد تطوير المناطق، وهذا الأمر لم يكن ليتحقق إلا بعد تطوير هذه المناطق.

وأوضحت أن حي الأسمرات يُصدر الآن أكثر سبح للعالم، ويحتوي على مدارس، وساحات رياضية، وهي عبارة عن مجتمع يفخر به أي إنسان، مشيرة إلى أن الدولة توفر دخل للكثير من غير القادرين في معاش تكافل وكرامة.