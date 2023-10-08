صبحي يلتقي منسقي المحافظات من مكتب العاملين بالشباب والرياضة العرب

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، منسقي المحافظات من مكتب العاملين بالشباب والرياضة بالدول العربية، وذلك بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور لفيف من قيادات الوزارة وأعضاء المكتب.

بدأ اللقاء بعرض فيديو توضيحي عن النسخة الأولى والثانية للمكتب العاملين بالشباب والرياضة العرب، وما تم إنجازه والأهداف، البرامج التدريبية المقترحة، والأنشطة التفاعلية التي تم تنفيذها، بالإضافة إلى إيضاح اختصاصات المكتب، وتقديم منسقي المحافظات عددًا من المقترحات والتوصيات.

وأكد الوزير على ضرورة الاستمرار في الارتقاء بالعاملين بوزارات الشباب والرياضة في الدول العربية من خلال تبادل الخبرات الفنية والإدارية، وتبنى منهجيات علمية وعملية واستراتيجيات محددة ترفع مستوى أداء العاملين بقطاعات الشباب والرياضة في مختلف الدول العربية، والسعي لاستحداث أفكار جديدة لتنفيذ فعاليات متميزة ومختلفة من خلال هذا المنتدى.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلي أن ملتقيات العاملين بالشباب والرياضة العرب، تُعد منتديات فكرية تتناول مجموعة من القضايا المعاصرة، التي تبرز دور العاملين في المجال الشبابي والرياضي في استثمار طاقات الشباب، وتنمية قدراتهم من خلال العمل باستراتيجية عربية موحدة.