حفيد الأميرة فاطمة يكشف تفاصيل حفل زفاف ابنته في متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية

احتفلت أمس حفيدة النبيلة فاطمة حيدر بعقد قرانها داخل متحف المجوهرات قصر جدتها، بمنطقة زيزينيا بالإسكندرية، حيث انتشرت صور حفل عقد القران داخل القصر، لحفيدتها هند يكن، خاصة بعد ما تنازلت فاطمة حيدر عن القصر للحكومة المصرية ورحلت إلى القاهرة في عام 1963م.

وقال محمد يكن، النبيلة فاطمة حيدر، في تصريحات خاصة ” للبوابة نيوز"، إنه تم تقديم الاوراق الرسمية الخاصة بطلب اعادة فتح قصر المجوهرات للجهات المختصة وتم الموافقة عليه بدون اي تعقديات وتم الترحيب بفكرة اقامة عقد قران إحدي احفاد النبيلة فاطمة حيدر داخل قصرها، مشيراً إلى أن الأسرة شعرت بفرحة عارمة بعد إعادة فتح القصر فكان شعور لا يمكن وصفه

وأكد أنه كان سعيد بإدخال الفرحة علي قلب ابنته والاحتفال بزواجها في قصر جدرتها، خاصة انه قصر ملكي صاحب تاريخ عظيم وقيمة كبيرة في الإسكندرية.

لافتاً إلى كواليس عقد القران تم التقاط العديد من الصور داخل القصر في بعض الغرف، ثم التصوير من الخارج في الحديقة الخاصة بالقصر وعلي سلالم القصر.

ولفت إلى أن هند محمد يكن العروسة هي أول حفيدة من الأسرة العلوية تعقد قرانها داخل قصر النبيلة فاطمة حيدر، مؤكدًا ان الفرح كان ملئ بالفرحة والسعادة من العائلة.

يذكر ان النبيلة فاطمة حيدر تزوجت من محمد فايق يكن، وانجبت منه ثلاثة أبناء هم "فاضل وفايز وفايزة"، وبعد ثورة يوليو 1952م صودرت أملاك الأميرة، ولكن تم السماح لها بالإقامة في القصر حتى عام 1963م عندما تنازلت عن القصر للحكومة المصرية ورحلت إلى القاهرة، وتوفيت الأميرة فاطمة حيدر عام 1983م.

ويعد المتحف واحد من التحف المعمارية الفريدة المشيدة على الطراز الأوروبي، فهو قصرًا للنبيلة "فاطمة الزهراء" إحدى نبيلات أسرة محمد علي باشا، ويضم عدد من المقتنيات والمجوهرات والتحف الفنية النادرة الخاصة بأسرة محمد علي.