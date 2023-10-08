الدوري الإنجليزي.. تعادل مثير يحسم معركة نيوكاسل وويستهام

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2، معركة نيوكاسل يونايتد وويستهام يونايتد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم الأحد، على ملعب لندن الأولمبي، في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز توماس سوتشيك ومحمد قدوس أهداف ويستهام في الدقائق 8 و89 على التوالي، بينما سجل ألكسندر إيزاك هدفي نيوكاسل في الدقائق 57 و62.

وبهذه النتيجة، احتل نيوكاسل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الفريق المتصدر توتنهام، في حين، يحتل ويستهام المركز السابع برصيد 14 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن منافسه نيوكاسل.