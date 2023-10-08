"زنوبيا" تقدم نموذجا للمرأة العربية الحاكمة القوية الجميلة على مسرح الجمهورية

تقدم فرقة فرسان الشرق للتراث بدار الأوبرا المصرية، العرض المسرحي الراقص "زنوبيا" ملكة الشرق، في أولى لياليه، على خشبة مسرح الجمهورية، أيام الخميس، والجمعة، والسبت، 12 و13 و14 أكتوبر الجاري، في الثامنة والنصف مساء.

تدور أحداث العمل حول فتاة تحاول الانتحار بعد أن يأست من الحياة، ولكن تشاء الأقدار أن يكون بجوارها روحين هائمين في الوجود أحدهما تشجعها على الحياة والأخرى تشجعها على الموت، لكن الروح المشجعة على الحياة تصر على استمرار الحياة مهما كانت الأسباب وتقدم نموذجا لنا للإصرار على الحياة والخلود رغم فناء الجسد من خلال قصة حياة "زنوبيا" إيمانا بأن الأرواح والأفكار لا تفنى ويمكنها العبور مهما كانت العوائق.

ويقدم العرض نموذجا للمرأة العربية الحاكمة القوية الجميلة "زنوبيا" ملكة تدمر والتي فضلا عن جمالها وحدة ذكائها، اشتهرت بشجاعتها عندما خاضت حروبا عديدة لم يستطع الملوك في حينها القيام بها حيث بسطت نفوذها على آسيا الوسطى، ووسعت رقعة مملكتها حتى استطاعت أن تضم لها باقي مناطق سوريا فامتدت من شواطئ البوسفور في تركيا إلى ضفاف نهر النيل بمصر، ودفعها طموحها للتفكير في اجتياح الإمبراطورية الرومانية واعتلاء عرش الإمبراطور.

وقد أصبحت مملكة "زنوبيا" أهم الممالك وأقواها في الشرق على الإطلاق، مما دعى الإمبراطور الروماني للتفاوض معها لتأمين حدود امبراطوريته ولوقف زحف جيوش تدمر مقابل الاعتراف بامتيازاتها الملكية، ومع مرور الزمن ما زالت "زنوبيا" باقية بأفكارها وأعمالها، وبالتالي تغير الفتاة التي كانت تحاول لانتحار قرارها وتصر على الاستمرار في الحياة مهما كانت العوائق، فالحياة أجدر بأن نحياها كما نريد.

"زنوبيا" من تأليف الشاعر والكاتب المسرحي محمد زناتي، وموسيقى أحمد الناصر، تصميم ديكور وملابس أنيس إسماعيل، وتنفيذ الديكور م. أحمد زايد، وتنفيذ ملابس م. هاله محمود، إضاءة رضا إبراهيم، ومن بطولة فرقة فرسان الشرق للتراث، وتصميم وإخراج كريمة بدير.

ويعد هذا العرض هو العمل الرابع الذي يجمع بين المخرجة كريمة بدير، والشاعر والكاتب المسرحي محمد زناتي.