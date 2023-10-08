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الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

موديست يقود هجوم الأهلي أمام الإسماعيلي

الاهلي
الاهلي
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أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة الإسماعيلي في السابعة مساء اليوم على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وييرسي تاو وحسين الشحات.

خط الهجوم: موديست.

ويجلس على دكة البدلاء: مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح وأحمد عبد القادر ورضا سليم ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد وكريم الدبيس ومحمد زعلوك.

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مارسيل كولر الأهلى الإسماعيلي بالإسكندرية الدوري
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