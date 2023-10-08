أصحاب «البالطو الأبيض» يطالبون النقيب المنتظر بزيادة الرواتب وبدل المخاطر

منذ سنوات عديدة ويعاني أطباء مصر من تدنى أجورهم المادية رغم تعرضهم للمخاطرة أثناء عملهم خاصة دورهم الكبير الذى سُطر في التاريخ خلال جائحة كورونا منذ ثلاثة أعوام.

الضغوطات المتلاحقة على الأطباء دفعت الكثير منهم للهجرة بعد تدنى الأوضاع المادية، هذا بالاضافة إلي عدم استطاعة النقابة مساندنهم والوقوف بجانهم في أغلب الأوقات، وتستعرض «البوابة نيوز» في التقرير التالي أبرز مطالب «البالطو الأبيض» من النقيب المنتظر.

الزيات: جمع مجلس النقابة على هدف واحد ولم شمل الجمعية العمومية للصالح العام

قال الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، نحتاج إلي "نقيب" يستطيع أن يجمع كلمة الأطباء في اتجاه واحد، وهو اتجاه المصلحة العامة للأطباء، حيث يوجد لدينا مشاكل كثيرة للغاية لم يتم العمل عليها حتي الآن.

الدكتور إبراهيم الزيات عضومجلس النقابة العامة لأطباء مصر

وأوضح "الزيات" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أننا بحاجة إلي نقيب قادر علي جمع مجلس النقابة علي هدف واحد ولم شمل الجمعية العمومية للصالح العام، موضحًا أنه منذ ٥ سنوات ولم يتم الوصول إلي النصاب القانوني للأطباء.

وأضاف عضو مجلس النقابة العامة للأطباء نحن لدينا مطالب غير مهنية لم تُحقق حتي الآن، بالرغم من أنها لا تحتاج إلي أي موارد أو دعم مالي مثل: قانون المسئولية الطبية، إلي الآن منذ عرضه في مجلس النواب من ٧ سنوات لم يتم إقراره حتي الآن، وأيضًا قانون تغليظ العقوبات للاعتداء علي المستشفيات والأطقم الطبية لم يتم العمل عليه حتي الآن هكذا أيضًا لا يحتاج بالفعل إلي أي موارد مالية وإنما يحتاج إلي تدخل سريع من الجهات المختصة والفعلية حتي يتم العمل عليها وتطبيقها.

وأشار الدكتور إبراهيم الزيات، إلي أن قرار وزير الصحة بوقف ترقية الاستشاري للحاصلين علي الدبلوم والماجستير بأثر رجعي أيضاُ هذا لا يحتاج إلي موارد مالية، كل هذه المطالب لا تحتاج إلي دعم مالي وإنما نحتاج إلي نقيب للأطباء يكون قويًا ووراءه مجلس قوي للحفاظ علي كيان ولم شمل الجمعية العمومية للوصول لحقوق الأطباء.

وتابع الزيات: "نحتاج إلي رجوع الأطباء للنقابة كما كانوا من قبل، لأن للأسف الشديد الجمعيات العمومية لم تكتمل طوال الـ ٥ سنوات الماضية، لأن وجود جمعية عمومية قوية سيؤدي إلي وجود مجلس نقابة قوي ويعطي القوة للنقيب بأنه يكون قادرا علي التفويض للحصول علي مصالح الأطباء.

عميرة: المشاركة فى الانتخابات ضرورة لتحقيق أهدافنا

وفي نفس السياق قال الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة للأطباء، نحتاج من النقيب الجديد أن يجتمع بالأطباء حوله من كافة الانتماءات، لأنه يوجد أكثر من جهة مشاركة بالانتخابات، نحتاج من نقيب الأطباء الذي يفوز أن يُجمع الكتل جانبه بحيث يكون ممثلًا لأطباء مصر، ويحتوي كل التيارات الموجودة.

الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة لأطباء مصر

وأردف "عميرة" في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": "الأهم أننا نريد من جميع الأطباء أعضاء الجمعية العمومية أن يشاركوا جميعهم في هذه الانتخابات"، مشيرا إلى أنه كلما زاد عدد الأعضاء المشاركين زاد ثقل النقابة، نحتاج قوي للنقابة من الدولة والجهات المسئولة لكي يعرفوا أن الكتلة المشاركة قوية وسوف تدعم النقيب الجديد، مثلما رأينا في انتخابات المحامين، والصحفيين، حيث شارك أكثر من ٤٠٪ من الأعضاء وهذا عدد وكتلة كبيرة، ولكن ما حدث في آخر انتخابات الأطباء لم يتعد الـ ١٠٪.

وتابع وكيل النقابة العامة للأطباء: "حينما يكون خلف النقيب جمعية عمومية قوية والاتفاق علي مصالح الأطباء ستشعر الدولة بقوة النقابة، وأيضًا الجهات صاحبة القرار "وزارة الصحة، مجلس النواب" سوف تضع في الحسبان أن النقيب يتحدث باسم الأطباء جميعا، بالأخص الأطباء الشباب بوصفهم الكتلة الكبرى الذين يهاجرون بمجرد الانتهاء من الدراسة لكي يحصلوا علي عمل في الخارج.

عبلة الألفى: يوجد لدينا هجرة غير طبيعية

ومن جانبها قالت الدكتورة عبلة الألفي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، نقيب الأطباء هو جزء من المنظومة التي تنظم عمل الأطباء وتساعد في الدفاع عن حقوقهم ومتطلباتهم وعدم اللجوء والفرار للهجرة.

الدكتورة عبلة الألفي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب



وأوضحت "الألفي" في تصريح خاص لـ"البوابة" يوجد لدينا هجرة غير معتادة للأطباء في مصر، حيث تنعكس سلبًا علي الخدمات الطبية وعلي الجودة، نحن نحتاج إلي تخفيض معدل الهجرة للأطباء الطبيب الشاب حينما يتخرج فى كليات الطب فهو بحاجة إلي ٣ محاور رئيسية، وهي:

- أن يكون هناك بيئة عمل آمنة وصالحة لهم، وهذا يحدث بالاستمرار والسعي وراء إقرار مشروع قانون المسئولية الطبية.

- الاحترام في مجال العمل أي كان "طبيب، ممرض، خدمات مساعدة".

- النظر إلي الرواتب والتدريب والزمالة المصرية.

وتابعت: دعمنا للأطباء فى مصر لا بد أن نكون أمام عمل لائحة موحدة للبدلات والرواتب بدلا من اللوائح الكثيرة مع الوضع فى الاعتبارات الخاصة بالتخصصات مع عمل تسعيرة موحدة للخدمات الصحية على أرض الواقع.

وأشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إلى أن الآلاف من الأطباء قرروا الهجرة واختيار السفر في بلدان أخرى، الأمر الذى تسبب في عجز في أعدادهم وبالتالي تأثرت المنظومة الصحية على نحو كبير، لذا فلا بد من وضع حلول عاجلة تتمثل في العمل على تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للطبيب المصرى، حتى يسترد مكانته التي اعتاد عليه، مؤكدا ضرورة حل الأزمات التي تواجه شباب الأطباء في بداية حياتهم، والعقبات التي تواجههم في مسيرتهم العلمية.