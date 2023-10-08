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الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

غارات مكثفة لجيش الاحتلال على شمال قطاع غزة

قطاع غزة
قطاع غزة
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أفادت وكالة "روسيا اليوم" الروسية، بسماع دوي انفجارات ضخمة ناجمة عن غارات مكثفة لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة.

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق بلدة بيت حانون بواسطة الطائرات الحربية والطائرات المسيرة والقذائف المدفعية.

وتركزت الضربات الإسرائيلية على المناطق الحدودية في البلدة فارضة عليها حزاما ناريا.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الهجوم على بيت حانون كان كبيرا جدا.

وقال المتحدث باسم الجيش: "منذ وقت قصير، بدأ جيش الدفاع الإسرائيلي غارة جوية مكثفة على قطاع غزة باستخدام عشرات الطائرات المقاتلة. ويهاجم جيش الدفاع الإسرائيلي أهدافا في المناطق القريبة من السياج في بيت حانون، والتي تستخدمها منظمة حماس الإرهابية لتنفيذ هجمات ضد دولة إسرائيل".

هذا وتستمر الغارات الإسرائيلية على المباني السكنية ومنازل المواطنين في عموم قطاع غزة، مخلفة دمارا ضخما وخسائر مادية كبيرة، كما أسفرت حتى الآن عن سقوط 572 قتيلا.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم أنه قام باستهداف ما مجموعه نحو 426 "هدفا إرهابيا" في قطاع غزة.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية فجر السبت 7 أكتوبر 2023 عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية.

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