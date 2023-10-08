الدوري الإنجليزي.. أولي واتكينز يقود أستون فيلا لمواجهة وولفرهامبتون

أعلن اوناي إيمري المدير الفنى لفريق أستون فيلا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره وولفرهامبتون، وذلك بعد قليل على ملعب "مولينيو"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وجاء تشكيل فريق أستون فيلا كالتالى:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ماتي كاش، إزري كونسا، باو توريس، دييغو كارلوس، لوكاس ديني.

خط الوسط: جون ماكجين، بوبكر كامارا، دوغلاس لويز، موسى ديابي.

خط الهجوم: أولي واتكينز.

ويحتل فريق أستون فيلا المركز الخامس برصيد 15 نقطة، بينما يقع وولفرهامبتون فى المركز الـ 16 برصيد 7 نقاط.