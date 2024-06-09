نائب محافظ البحيرة تكرم منتخب التربية الخاصة الحاصل على المركز الأول

كرمت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، اليوم الأحد، منتخب إدارة التربية الخاصة بالبحيرة والذي توج بالمركز الأول كأبطال للجمهورية فى مسابقة المسرح المدرسى لطلاب الإعاقة الذهنية، وذلك بمسابقات التربية الخاصة التي أقيمت تحت رعاية الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالمدينة الشبابية ببورسعيد خلال الفترة من 12 حتى 18 مايو 2024ز

وحضر التكريم كلًا من: يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، محمد بدر، وكيل مديرية التربية والتعليم، عبد الرحمن صالح، رئيس مجلس الأمناء والمعلمين بالمحافظة، الدكتور خالد الدقلة، مدير عام التعليم العام، رضا رمضان إسماعيل، مدير إدارة التربية الخاصة بالبحيرة، وعدد من المشرفين وأولياء أمور الطلاب الفائزين والمكرمين.

وأشارت نائب محافظ البحيرة، إلى أن قرارات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم ورعاية قدرات ومواهب أبناء مصر من ذوى الهمم تمثل دافع قوى لهم فى تحقيق الإنجازات فى كافة المجالات، مؤكدة حرص المحافظة على بذل كافة الجهود لدعمهم وتمكينهم فى مختلف المجالات، مما يسهم فى تعميق مفاهيم الحب والتسامح بين جميع أفراد المجتمع وتقبل الآخر.

وأشادت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بحصول منتخب التربية الخاصة بالبحيرة على المركز الأول على مستوى الجمهورية، وتتويجه كبطل للجمهورية فى مسابقة المسرح المدرسى لطلاب الإعاقة الذهنية، كما أعربت عن خالص الشكر والتقدير لجهود مديرية التربية والتعليم بالبحيرة والتى تعمل لتقديم وتوفير كل الإمكانات لأبناء المحافظة لدعم وتنمية مواهبهم وإعدادهم بالشكل اللائق للمشاركة فى الأنشطة المختلفة التي تنظمها مؤسسات الدولة وتحقيق مراكز متقدمة تفخر بها محافظة البحيرة.

كما أكدت على الدور الكبير الذى تقوم به إدارة التربية الخاصة بالبحيرة والتى تعمل جنبا إلى جنب مع كافة أجهزة المحافظة لرعاية أبنائنا وبناتنا من ذوى الهمم ودمجهم فى المجتمع، مقدمة التهنئة للفائزين وأولياء أمورهم متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح.

أسماء منتخب المسرح للتربية الخاصة بالبحيرة

ويضم منتخب المسرح للتربية الخاصة بالبحيرة الفائز بالمركز الأول والذين تم تكريمهم الطلاب التالية أسماؤُهم:

- محمد عبد السلام زغلول

- مايسة هاشم

- اسلام حمادة إسماعيل

- إسراء إبراهيم

- مصطفى عماد حسن

- ضحى سعد

- عمرو مصطفى محمد

- آية عادل

- محمد محسن على

- ياسمين أشرف

- عادل جمال.