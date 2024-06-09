أوكا وجواهر ينتيهان من تسجيل ديو أغنية "كارونيتا"

انتهى الفنان أوكا والفنانة جواهر من تسجيل أغنية جديدة على طريقة الديو تحمل عنوان "كارونيتا" ومن المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويعد ديو "كاربونيتا" بمثابة العودة للفنانة جواهر بعد فترة غياب استمرت سنوات، والأغنية من كلمات وألحان وتوزيع أوكا وجرى التسجيل في الاستوديو الخاص به.

وتعكف جواهر على التحضير لمجموعة من المفاجآت عقب طرح أغنيتها مع أوكا، من المقرر أن تعلن عنهم خلال الفترة المقبلة.

وكان أوكا طرح منذ أسابيع قليلة أغنية "مشيت في شارع الغرام"، إلى جانب الأغنية الدعائية لفيلم "على الماشي" للنجم علي ربيع الذي جرى عرضه في موسم عيد الفطر الماضي وشاركه الغناء الفنانين عبد الباسط حمودة و حوده بندق.

وشارك الثلاثي عبدالباسط حمودة وأوكا وبندق في مشهد من الفيلم من خلال غنائهم الأغنية بمشاركة بطل الفيلم علي ربيع، الذي يقدم شخصية هادي وصديقه إيشا، الفنان كريم عفيفي، وعدد من الراقصين.