محافظ السويس يعتمد تنسيق مدارس الثانويتين العامة والفنية للعام الجديد 

أعلن ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس إقرار اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اليوم الأحد نتيجة تنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي العام والفني للحاصلين علي شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الاعدادية) للعام الدراسي 2024/2025 .

اعتمد محافظ السويس الحد الأدنى الراغبين في الالتحاق بمدارس التعليم الثانوي العام (المدارس الحكومية) ٢٢٥ درجة كحد ادني وبالنسبة لمدارس الثانوي العام (التعليم الخاص) ٢٠٠ درجة .

وبشأن تنسيق مدارس الثانوي الفني فقد صدق علي الحد الأدنى للقبول بالمدرسة المتقدمة الصناعية كحد أدني (٢٣٠) درجة للبنات بعد إجراء اختيارات لمعايير القبول لعدد ١٢٠ طالبة طبقاً للمجموع الأعلي ، ومجموع (٢١٠) درجات كحد ادني للطلاب البنين بالمدرسة نفسها .

وبالنسبة للتعليم التجاري فقد اعتمد المحافظ (٢٠٠) درجة كحد ادني لمدارس التجارية المتقدم ومجموع (١٤٠) درجة للمدارس التجارية نظام الثلاث سنوات بنين وكذلك التجارية المشتركة بكبريت ، بينما تم اعتماد الحد الأدنى للقبول بالتعليم الفندقي بمجموع (١٧٥) درجة وذلك بعد اجتياز الطالب لاختبارات القبول في المقابلة الشخصية.

وبالنسبة لتنسيق مدارس التعليم الصناعي فقد صدق المحافظ علي الحد الأدنى للقبول بها بمجموع (١٩٥) درجة لمدرسة الصناعات البحرية العسكرية بنين و(١٤٥) درجة كحد أدنى لمدارس التعليم الصناعي نظام الثلاث سنوات "عام" و مجموع (١٤١.٥) للقبول كحد أدنى بمدارس التعليم الصناعي نظام الثلاث سنوات (المهني) .

وعن التعليم المزدوج فقد صدق أيضاً علي القبول بمجموع (٢٠٠) درجة للبنين و(١٦٥) درجة للبنات وذلك بعد اجتياز اختبارات القبول في المقابلة الشخصية .

وبالنسبة للتعليم الزراعي صدق علي القبول بمجموع (١٤٠) درجة لنظام التعليم الزراعي نظام الثلاث سنوات علي أن يكون صغار السن بالنظام العام وكبار السن بالنظام المهني .

وأكد عمارة أن جميع الرغبات للطلاب والطالبات الحاصلين على الشهادة الاعدادية للعام الدراسي الحالي سوف يكون التقديم عليها إلكترونياً بالرقم القومي علي الموقع الرسمي المعتمد خلال الأيام المقبلة (بوابة السويس التعليمية /https://edusuez.com)