ياسمين عبد العزيز تتعاقد على مسلسل رمضان 2025

تعاقدت الفنانة ياسمين عبد العزيز على مسلسل درامي جديد من المقرر أن تنافس من خلاله في الموسم الرمضاني المقبل عام 2025.

وشاركت ياسمين جمهورها صورا خلال تعاقدها على المسلسل وكتبت تعليقا عليها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك ":" مسلسل رمضان ٢٠٢٥ باذن الله إنتاج سينرجي تامر مرسي حسام شوقي".

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز كان مسلسل "ضرب نار" وعرض في رمضان 2023.

مسلسل "ضرب نار" بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وكل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، أحمد بدير، هشام المليجي، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، أحمد عبد الله، تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج مصطفى فكري.