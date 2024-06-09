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الأحد 09 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

ياسمين عبد العزيز تتعاقد على مسلسل رمضان 2025

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز تتعاقد على مسلسل رمضان 2025
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تعاقدت الفنانة ياسمين عبد العزيز على مسلسل درامي جديد من المقرر أن تنافس من خلاله في الموسم الرمضاني المقبل عام 2025.

وشاركت ياسمين جمهورها صورا خلال تعاقدها على المسلسل وكتبت تعليقا عليها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك ":" مسلسل رمضان ٢٠٢٥ باذن الله إنتاج سينرجي تامر مرسي حسام شوقي".

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز كان مسلسل "ضرب نار" وعرض في رمضان 2023.

مسلسل "ضرب نار" بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وكل من ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، أحمد بدير، هشام المليجي، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، أحمد عبد الله، تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج مصطفى فكري.

ياسمين عبد العزيز تتعاقد مسلسل رمضان