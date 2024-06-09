محافظ الإسماعيلية يعتمد النماذج الثلاثة الأولى من قانون التصالح الجديد على مخالفات البناء

صدَّق اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، على الثلاثة نماذج الأولى لقانون التصالح الجديد على مخالفات البناء الصادر رقم ١٨٧ سنة ٢٠٢٣، وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة ورئيس حي ثالث.

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتيسير على المواطنين في التصالح على مخالفات البناء، وفي إطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالمتابعة المستمرة ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لجهود المحافظات في تنفيذ إجراءات طلبات التصالح على مخالفات البناء على مستوى المحافظات لتقنين الأوضاع وعدم التعرض لخطورة الإزالة وتقديم كل سبل الدعم للمواطنين وفقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ولائحته التنفيذية ١١٢١ لسنة ٢٠٢٤.

وأكد رئيس حي ثالث بأنه تم التصديق على الثلاثة نماذج بعد استيفاء كل الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للوائح والقوانين والاشتراطات المنظمة لذلك، وطبقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم ١٨٧ سنة ٢٠٢٣ ولائحته التنفيذية.

ووجَّه بشارة بسرعة فحص الطلبات المقدمة لقانون التصالح الجديد الصادر رقم ١٨٧ سنة ٢٠٢٣ في جميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة الثلاثة وتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين (مقدمي طلبات التصالح) والتسهيل عليهم، ومن ثم إنهاء جميع الإجراءات لاستكمال التصديق على باقي قرارات التصالح.