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الأحد 09 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تحرير 50 محضرًا تموينيًّا في حملات رقابية بملوى

حملات رقابية بملوى
حملات رقابية بملوى
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قال  تاج جلال ابوسداح رئيس مركز ومدينة ملوى بمحافظة المنيا، انه جرى تنظيم حملات رقابية اليوم الأحد، بالتعاون مع ادارة تموين المركز والمدينة ومباحث التموين، لمتابعة عدد من المخابز البلدية بنطاق قرى مركز واحياء مدينة ملوى، للوقوف على مدى التزام اصحاب المخابز بالاوزان المقررة والالتزام بالمواصفات.

حيثُ اسفرت الحملات الرقابية عن تحرير 50 محضرا تنوعت ما بين نقص وزن ومواصفات وعدم وجود لوحة تشغيل وبون صرف وعدم نظافة وشهادة صحية.

محافظ المنيا يشدد على تكثيف الحملات التفتيشية والتموينية على الأسواق

وأضاف رئيس مركز ومدينة ملوى، أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا شدد على تكثيف الحملات التفتيشية والتموينية على الأسواق والمحلات العامة والمخابز من أجل تحقيق الانضباط وقمع الغش والتدليس والتصدي لكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب.

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