إيران تعلن عن 6 مرشحين للانتخابات الرئاسية بعد استبعاد أحمدي نجاد

أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم الأحد، عن أسماء 6 مرشحين للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 28 يونيو المقبل، وذلك بعد قرار مجلس صيانة الدستور الذي يمتلك السلطة العليا في اعتماد المرشحين واستبعادهم.

وشهدت عملية اختيار المرشحين استبعاد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد مرة أخرى من السباق الرئاسي. واختار مجلس صيانة الدستور 6 مرشحين للرئاسة وهم: مصطفى بور محمدي، سعيد جليلي، محمد باقر قاليباف، علي رضا زاكاني، أمير حسين قاضي زاده هاشمي ومسعود بزشكيان.

وقال هادي طحان نظيف، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، إن "الجلسات كانت مكثفة وتم الانتهاء من دراسة مؤهلات المرشحين للدورة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية".

وأضاف نظيف عبر منصة "إكس": "تم إرسال أسماء المرشحين المؤهلين إلى وزارة الداخلية منذ دقائق قليلة، وستعلن الوزارة عن هذه الأسماء وفقًا للقانون. بعد إعلان الأسماء، ستبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين".

وكانت وكالة مهر الإيرانية قد أفادت بتقدم 17 مرشحًا لدى لجنة الانتخابات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتأتي هذه الانتخابات في ظروف استثنائية، حيث ستجرى بعد وفاة الرئيس السابق إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية كان على متنها مع وزير الخارجية وعدد من المسؤولين في محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.

وستشهد هذه الانتخابات تحديات كبيرة، في ظل مواجهة إيران لتداعيات حادث مقتل رئيسي في 19 مايو، والتوترات المتصاعدة بين طهران والولايات المتحدة، والاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني في عام 2022.