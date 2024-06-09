التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه صعقا بالكهرباء

قررت نيابة ديرب نجم اليوم، التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه إثر تعرضه لصعق كهربائي داخل منزلة.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول "حسام أ " 14 عاما طالب مقيم دائرة مركز ديرب نجم مصابا بتوقف عضلة القلب وتوفى متأثرا بإصابته.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الطفل التي أودت بحياته إثر تعرضه لصعق كهربائي.

وتحرر المحضر اللازم وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى ديرب نجم المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بالدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.