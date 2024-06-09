تحرير 500 محضر مخالفات تموينية ببني سويف

أكد المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين ببني سويف، أنه جرى تنفيذ خطة المحافظة لخفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث قامت المديرية بالتعاون مع الشركات الغذائية تنظيم وتوفير السيارات المتنقلة والتي تحمل كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية (سكر ، زيت ، جبن ، مكرونة، أرز ، سمن الخ وغيرها من السلع الغذائية ) بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها بالأسواق العامة وذلك بالبيع المباشر للمستهلك عن طريق السيارات المتنقلة لسهولة الوصول إلى القرى والمراكز البعيدة عن المنافذ والأسواق التجارية وكذلك المرور مع الجهات التنفيذية بالمحافظة بالمرور على المنافذ والسلاسل التجارية لمتابعة تنفيذ المبادرة وتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية.

في حين أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 458 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 88 محضرًا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 167 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 47 محضرًا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 98 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، وعدم صرف بون للمواطنين، 22 محضرا لعدم وجود ميزان حساس/ وسجل زيارات، ومحضر لممارسة النشاط وإنتاج خبز في فترة التوقف بدون تصريح، 28 محضرا للتصرف في 308 أجولة زنة 50 كجم من حصة الدقيق، 7 محاضر لتجميع 30 جوالًا بغرض التربح غير المشروع.

كما جرى المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر يونيةه للبدالين بنسبة 50 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 4 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية ، 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ، 3 محاضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية ، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).

بينما جرى تحرير 3 محاضر ضد تجار المواد الغذائية لتجميع سلع تموينية مدعمة بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء والتريح غير مشروع منها حيث تم ضبط 15 جوال دقيق بلدي مدعم خاص بإنتاج الخبز البلدي المدعم بالمخابز البلدية المرخص لها بذلك .78 جوال ردة مدعمة والتي يتم صرفها للتأمين على الماشية . وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف ، وتم تحرير 3 محاضر ضد المسئولين عن محلات سلع غذائية لحيازة وعرض وبيع سلع غذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالفواتير الدالة على مصدرها حيث تم ضبط والحفظ على 50 كرتونة خل طعام، 75كرتونة زيت طعام، 500 كجم ذرة صفراء.

كما جرى تحرير محضرين ضد مسئولي محلات بيع السجائر والأدخنة لحيازة وعرض للبيع سجائر مستوردة مجهولة المصدر وغير ملصق عليها البندرول الخاص بسداد الضرائب المستحقة عليها، وتم ضبط والحفظ على 200 علبة سجائر أجنبية متنوعة، ومحضر بالتحقيق في شكوى واردة للمديرية ضد أحد توكيلات شركات السجائر، ومحضر بالتحقيق في شكوى بشأن تداول سلع مقلدة وتقليد علامة تجارية ، ومحضر لجزارين لقيامهم بعرض وبيع لحوم خارج المجازر الحكومية المرخصة وتم التحفظ على 80 كجم لحوم واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين والعرض على النيابة العامة للتصرف ،

بالإضافة إلى تحرير محضر ضد أحد المسئولين عن المحلات التجارية لعدم وجودة سجل تجاري .ومحضرين ضد أحد المسئولين عن المحلات التجارية لمزاولة النشاط دون ترخيص صادر من الجهات المختصة و10 محاضر للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية صادر من وزارة الصحة للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية، و14 محضرًا للمسئولين عن المنشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات الجمهور المستهلكين، بجانب سحب 5 عينات لمواد غذائية وأساسية لفحصها معمليا.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 1 حتى 8 يونيه الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.