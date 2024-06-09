بتهمة التشهير بـ عمرو دياب.. جهات التحقيق تستدعي الشاب المصفوع

أمرت جهات التحقيق، استدعاء الشاب سعد الذي صفعه عمرو دياب خلال إحيائه زفاف ابنة المنتج محمد السعدي، لسماع أقواله في المحضر المحرر ضده من محامي الفنان عمرو دياب، بتهمة إثارة الشغب والتشهير بموكله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال الواقعة من أجل الشهرة.

أزمة عمرو دياب



وقال الوكيل القانوني للفنان عمرو دياب، “إن موكله اعتقد أن الشاب المدعو سعد صاحب واقعة الصفع، يحاول التعدي عليه بسبب قيامه بجذبه من الظهر لأجل ذلك قام بضربه”.

وأضاف: "موكلي وجد في الحفل يوم 7 يونيو لمجاملة العروس ووالدها صديقه، ولم يتقاض أجر عن الغناء في الحفل، ولا توجد بينه وبين الشاب سعد سابق معرفة ولم يره قبل يوم الواقعة".



وحرر محامي الفنان عمرو دياب، محضرا في قسم شرطة التجمع الأول ضد شخص لقيامه بقرصه ومضايقته في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي.



أزمة الفنان عمرو دياب بدأت مع شاب حاول التقاط صورة سيلفي معه، أعقب ذلك قيام الهضبة عمرو دياب بتوجيه صفعة له على وجهه، وعقب انتشار مقطع فيديو وثق الواقعة تعاطف رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك مع الشاب، وأصبح الأمر بين مؤيد للفنان عمرو دياب، أو معارض لفكرة قيام الشاب المصفوع بازعاج الهضبة وجذبة من الظهر.



وفي السياق ذاته الناقد الفني طارق الشناوي، في تصريحات خاصة لـ البوابة نيوز: "لا يوجد مبرر إن الإنسان يفقد أعصابه خاصة لو شخصية عامة، الشخصية العامة لابد أن تتحلي بالثبات الانفعالي".

وأضاف: “لكن فيه حاجة احنا لم نراها في فيديو عمرو دياب.. واضح في الصورة إن حصل اعتداء لفظي أو جسدي.. فيه حاجة منعرفهاش حصلت في الفيديو”

وطالب طارق الشناوي، الفنان عمرو دياب أن يسارع بإصدار بيان صوتي يعلن فيه اعتذاره عما صدر منه، مؤكدًا أنه مهما كان التجاوز لا يجوز الرد عليه بتجاوز آخر.

يذكر أن النجم عمرو دياب كان قد تصدر المواقع الإخبارية، وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وأصبح الهضبة عمرو دياب تريند مصر والعالم، بعد موجة من الغضب جراء صفعة معجب حاول التقاط «سيلفي» معه في أحد الأفراح.