تعرف على تاريخ مواجهات مصر وغينيا بيساو

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى تمام الرابعة من مساء الغد، نحو ملعب " ايستاد 24 دي سيبتمبر"، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر الذى يحل ضيفًا على نظيره غينيا بيساو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

لم يكن تاريخ المواجهات بين المنتخب المصرى بنظيره غينيا بيساو عامرًا بالمباريات، لم تجمع بينهما سوى مباراة وحيدة كانت ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2022.

وشهدت تلك المباراة فوز المنتخب المصرى بهدف نظيف، سجله محمد صلاح لاعب الفراعنة والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزى، فى الدقيقة الـ 69 من عمر اللقاء، الذى شهد سيطرة متكافأة من الجانبين.

ويسعى المنتخب المصرى لمواصلة سلسلة انتصاراته فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتى تشهد تفوقا كبيرا لمنتخب الفراعنة.

حيث يتربع المنتخب المصرى على صدارة ترتيب المجموعة الأولى من التصفيات برصيد 9 نقاط حصدها من 3 انتصارات فى ثلاث جولات ، أمام بوركينا فاسو وسيراليون، جيبوتى.

بينما تحتل غينيا بيساو وصافى المجموعة برصيد 5 نقاط، حصدتها من انتصار وحيد على جيبوتى، وتعادلين أمام بوركينا فاسو وأثيوبيا.