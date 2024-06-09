“سياحة الشيوخ” توصي بضرورة تفعيل منتج "العمرة بلس"

رحبت لجنة الثقافة والأثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمود مسلم، بالمنتج السياحي الجديد الذى أطلقته وزارة السياحة ويحمل اسم "العمرة بلس"، بهدف زيادة معدلات الاستقطاب السياحي بالنسبة لحركة السياحة الدينية في مصر.

وأكد الدكتور محمود مسلم، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم، أن هذا المنتج السياحي هام للغاية لتعزيز السياحة الروحانية في مصر، لافتا إلى أن هذا المنتج يستهدف تنظيم برامج سياحية متكاملة تتيح للمعتمرين بالسعودية زيارة مصر والمواقع الأثرية الإسلامية سواء قبل أو بعد الانتهاء من أداء مناسك العمرة ،لاسيما في ظل المدة الزمنية القصيرة للمسافة بين مصر والسعودية والتى لاتتعدى ساعتين عن طريق النقل الجوي.

جاء ذلك ذلك خلال مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود القط أمين سر اللجنة بشأن أهمية دعم المنتج السياحي "العمرة بلس"لدعم السياحة الروحانية في مصر .

وشدد الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة على ضرورة اكتمال الرؤية حول تطوير السياحة الروحانية فى مصر .مشيرا إلي ان برنامج" العمرة بلس" سيحظى بترحاب من قبل المعتمرين من دول جنوب شرق أسيا لاهتمامهم الشديد بمساجد آل البيت والتى شهدت تطويرا كبيرا فى الفترة الماضية .مشيرا إلي جهود التطوير التى قدمتها الحكومة المصرية لإعادة الحياة والروحانية لمساجد ال البيت "سيدنا الحسين والسيدة زينب والسيدة نفيسة ".

من جانبه أكد النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والأثار والسياحة والإعلام بمجلس الشيوخ ومقدم الاقتراح برغبة أهمية تأصيل وتعزيز الحضارة والثقافة الإسلامية في الوطن العربي و بين الدول العربية والإسلامية لافتا إلي أن اداء العمرة أصبح متاحا طوال العام وليس مرتبط بمدة زمنية مثل فريضة الحج ،الامر الذى يتيح تفعيل وتطبيق برنامج العمرة بلس لجلب السياحة الوافدة للسعودية لأداء العمرة من خلال إعداد شركات السياحة المصرية لبرنامج شامل ومتكامل عن المزارات لروحانية ومساجد ال البيت لاستقطاب هولاء السائحين لمصر سواء قبل أو بعد اداء العمرة .

وشدد النائب محمود القط على أهمية تحقيق هذا التعاون فى منطقة البحر الاحمر لما له مم بعد استراتيجي واقتصادي.

من جانبها أكدت الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة والأثار الدور المبذول بهدف رفع معدلات السياحة الوافدة إلي مصر ،وذلك من خلال إطلاق تأشيرة متعددة الدخول ،وكذلك تسهيل إجراءات تأشيرة الدخول لبعض الجنسيات التي تقوم بزيارة المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة.

وقالت خلال الاجتماع :أطلقنا برنامج "العمرة بلس "ونتشاور مع شركائنا بالمملكة العربية السعودية حول هذا المنتج .

ولفت إلي ترحاب الجانب السعودي بهذا المنتج السياحي ،خاصة فى ظل النهضة التى تشهدها السعودية فى ملف السياحة الروحانية .