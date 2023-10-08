مدحت العدل يدعم فلسطين بأوبريت "القدس هترجع لنا"

نشر الكاتب مدحت العدل على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، فيديو لأوبريت "القدس هترجع لنا" كمشاركه لدعم دولة فلسطين.

https://www.instagram.com/reel/CyIxB2RMG5K/?igshid=NjIwNzIyMDk2Mg==

وعلق على الفيديو "اللهم إنا نستودعك فلسطين وأهلها"، والاوبريت يجمع نجوم الفن والغناء فى العالم العربى، لدعم القضية الفلسطينية.

جاء ذلك بعد الضربات التى وجهها الجانب الفلسطينى تجاه الكيان الإسرائيلى المحتل، ولقى الأخير خسائر كبيرة جراء تلك الضربات، على مدار الأمس وما تبعه اليوم والرد من الجانب المحتل.