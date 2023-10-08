أستاذ اقتصاد زراعي: مصر نفذت مشروعات كثيرة لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي

قال الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي أن هناك جهود حثيثة بذلتها الدولة المصرية بتوجيهات الرئيس السيسي على كافة الأصعدة، حيث عملت الدولة على محور التوسع الأفقي من خلال مشروعات قومية كبرى مثل مشروع المليون ونصف فدان ومشروع توشكى الخير، ومشروع 500 ألف فدان، ومشروع مستقبل مصر، ومشروع الدلتا الجديدة، ومشروع شمال ووسط سيناء، ومشروع شرق العوينات والنوبارية.

وأضاف أستاذ الاقتصاد الزراعي خلال مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، أن التوسع الأفقي يعمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية وتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائي للمصريين.

وتابع " أما المحور الآخر وهو محور التوسع الرأسي والذي يعمل على زيادة الإنتاجية للمحاصيل واستنباط أصناف عالية الإنتاجية ومتحملة للإجهاد البيئي".

وأوضح أن الدولة قامت بعمل مشروعات كثيرة تعمل على خير ورفاهية المزارع من خلال إدخال العديد من المحاصيل فى إطار الزراعة التعاقدية مثل محاصيل الذرة الشامية البيضاء والصفراء وعباد الشمس وفول الصويا، بالإضافة الى كارت الفلاح وهو مشروع هام جدًا للمزارع يحقق له توفير مستلزمات الإنتاج.