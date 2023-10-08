ردود الفعل العربية والدولية بعد طوفان الأقصى (فيديو)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، تقريرًا يرصد ردود الفعل على عملية "طوفان الأقصى"، والتي أطلقتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أمس السبت، من قطاع غزة.

وتتلخص ردود الفعل على "طوفان الأقصى" في العناوين التالية:

مصر تحذر من التداعيات الخطيرة للصراع.

الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه باحتواء الموقف ودعا للحيلولة دون إزهاق مزيد من الأرواح

العراق يدعو لاجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الوضع بفلسطين.

البرلمان العربي: التصعيد الجاري سيؤدي لمزيد من موجات العنف.

مجلس التعاون الخليجي يدعو لوقف التصعيد فورًا.

قطر تدعو لوقف التصعيد والتهدئة.

مالطا تدعو مجلس الأمن لعقد اجتماع طارئ.

الأمم المتحدة تدعو إلى وقف العنف في غزة فورًا.

الولايات المتحدة: نراقب الوضع الأمني في إسرائيل عن كثب.

روسيا تحث جميع الأطراف عن ضبط النفس.

الرئيس الإسرائيلي: إسرائيل تواجه لحظة صعبة للغاية.

زعيم المعارضة الإسرائيلية: تل أبيب في طوارئ وندعم ردًا قاسيًا.

قائد شرطة الاحتلال: نحن في حالة حرب ونتعرض لهجوم واسع.