العميد خالد عكاشة عن مجند الإسكندرية: ربما شعر بتهديد استدعى إطلاق النيران

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، اليوم الأحد، تعليقا على حادث إطلاق النار على فوج سياحي إسرائيلي بالإسكندرية، إننا أمام حادث عارض وتقوم جهات التحقيق الآن للوقوف على ملابساته، مشيرا إلى أن عملية تأمين السياح في زيارتهم إلى المناطق الأثرية والسياحية تتم بشكل دقيق ومنضبط.

وأشار العميد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أنه من المحتمل أن يكون هناك ما استدعى استخدام النيران من قبل أحد أفراد الحراسة وفق ما تبعناه من البيان الأولي لوزارة الداخلية.

ولفت إلى أنه قد يكون هذا المجند شعر بتهديد على حياة السياح من هنا أو هناك، وربما كان تقديره خاطئا للوضع الأمني المحيط بملابسات الحادث مما جعله يستخدم النيران.

وأوضح عكاشة أن الأسباب الحقيقية ستكشفها جهات التحقيق بعد أن ألقت القبض على هذا الشرطي الذي تم احتجازه وخضوعه لجهات التحقيق الآن.

كما أوضح أننا نتقدم بالعزاء لكل ضحايا هذا الحادث من المصريين والإسرائيليين ونتمنى للمصابين بالشفاء العاجل سواء مصريين أو إسرائيليين.

هذا وصرح مصدر أمني مصري بأنه تم ضبط فرد من الشرطة أطلق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي مما أسفر عن وفاة 2 من أعضاء أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود السواري في منطقة المنشية بالإسكندرية وأحد المصريين وإصابة آخر.