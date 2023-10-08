محافظ شمال سيناء يفتتح 10 منازل بدوية في قرية التلول ببئر العبد

افتتح اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء وائل مصطفى، رئيس جهاز تعمير سيناء، والمهندس ناجي إبراهيم محمد، رئيس منطقة تعمير سيناء، إنشاء 10 منازل بدوية في قرية التلول بمركز بئر العبد.

كما تم افتتاح 5 مشروعات بالعريش وافتتاح إسكان التلول ومدرستي التربية الخاصة والرسمية لغات ببئر العبد، وذلك في إطار احتفالات المحافظة باليوبيل الذهبي لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وأكد المحافظ، أن قطاع الإسكان يشهد طفرة تنموية في محافظة شمال سيناء؛ إذ تم إنشاء 3 مدن جديدة وهي مدينة رفح الجديدة ومدينة سلام شرق مدينة بورسعيد ومدينة بئر العبد الجديدة، فضلا عن مشروعات الاسكان الاجتماعي والمنازل البدوية التي تم انشائها في مدن وقري وتجمعات شمال سيناء.

وأضاف اللواء وائل مصطفى، رئيس جهاز تعمير سيناء، أن القيادة السياسية تولي سيناء اهتمامًا كبيرًا من خلال تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية كبيرة في شتي القطاعات، لافتًا إلى أنه تم تنفيذ مشروعات بسيناء تخطت قيمتها 5 مليارات جنيه.

وأشار إلى أن المنازل البدوية تعد من أهم المشروعات التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا وذلك لدعم الاستقرار بسيناء وتوطين أهالينا بتجمعات تكون قريبة من أماكن الخدمات والمنشآت الحكومية.

وقال المهندس ناجي إبراهيم محمد، رئيس منطقة تعمير سيناء، أن انشاء 10 منازل بدوية بقرية التلول بتكلفة بلغت 4.5 مليون جنيه من خطة الجهاز المركزي للتعمير "الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء"، ضمن مشروع انشاء 30 منزلا بالتلول، حيث سيتم افتتاح 20 منزلا أخرى في نهاية شهر أكتوبر الجاري.

وأضاف، أن كل منزل بمساحة إجمالية 120 مترا مربعا؛ إذ يتكون من غرفتين وصالة مضيفة ومطبخ وحمام بمساحة 80 مترا وحوش بمساحة 40 مترا، كامل المرافق من مياه وكهرباء وإنارة وتشطيب.