مكتبة المستقبل تحتفل باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد

الهب فريق اجيال للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو/ نور البسيوني حماس الجمهور في الحفل الفنى الذى حمل شعار كامل العدد وبمشاركة العديد من الشباب و الشابات من محبي الغناء لذوى الاحتياجات الخاصة في البرنامج الغنائي للحفل الذى قدمته مكتبة المستقبل مساء امس السبت،حفلا فنيا احتفالا بالذكرى الخمسين لنصر اكتوبر المجيد قدمته فرقة اجيال للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو نور البسيوني.

وقال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة، إن الحفل يأتي في إطار احتفالات جمعية مصر الجديدة بكافة منصاتها الثقافية والإبداعية بالعيد الذهبى ومرور 50 عام على انتصارات اكتوبر المجيدة ، والتى تحرص الجمعية من خلالها على تأكيد الانتماء الوطنى خاصا من الشباب والنشء ، وابراز ما فعلته القيادة السياسية في ذلك الوقت وجيش مصر العظيم الذى مازال هو الحصن الحصين الأراضي المصرية من بطولات منقطعة النظير بشهادة العالم بأثره العدو قبل الصديق.

وتفاعل الجمهور مع فريق اجيال على الاغانى الوطنية والتى جاء فى مقدمتها عاش اللى قال، وابنك بيقولك يا بطل، وسينا رجعت كاملة لينا، وأم البطل، وغيرها والتى تصاعدت أصوات الحضور بالغناء مع فريق اجيال.

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