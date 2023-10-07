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السبت 07 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

انتخابات الرئاسة.. حضور كبير للمشاهير ورؤساء الأحزاب بالمؤتمر الأول لحملة السيسي

حضور كبير لرؤساء
حضور كبير لرؤساء الأحزاب والسياسيين والقيادات الدينية والمشا
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انطلقت فعاليات المؤتمر الصحفي الأول لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وذلك للإعلان عن تفاصيل إجراءات الترشح وما يرتبط بها من مسائل.
وتشهد القاعة التي يقام بها المؤتمر حضور كبير من القيادات الحزبية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، إضافة إلى عدد من النجوم والمشاهير ورجال الإعلام والصحافة والسياسيين والشخصيات العامة.
وكان المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، قد قام اليوم بإجراء الكشف الطبي اللازم لاستكمال أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.
وكان في استقباله المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية الرسمية.

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حضور كبير لرؤساء الأحزاب والسياسيين والقيادات الدينية والمشاهير بالمؤتمر الأول لحملة السيسي المؤتمر الصحفي الأول لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي
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