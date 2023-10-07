توقيع الكشف الطبي على 108 حالات في قافلة وحدة السكان بأرمنت.. صور

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر اليوم السبت، قافلة طبية مجانية للكشف على العيون بالمجان بمركز أرمنت ضمن مبادرة "صحتك تهمنا"، التي أطلقتها وحدة السكان بالمحافظة فى شهر أبريل الماضي، والتي تتضمن تنفيذ مجموعة من القوافل الطبية المجانية لجميع مراكز وقرى المحافظة.

وقامت القافلة، بتوقيع الكشف الطبي على 108 حالات، وتم أخذ مقاسات نظارات طبية وتحديد مواعيد إجراءات عمليات، وتم رصد مشكلات رواد القافلة عن مدى احتياجاتهم المستقبلية من قوافل طبية ومن رصد مشكلات خاصة بالقرية، لتسريع الاستجابة من قبل وحدة السكان العامة من خلال شباب وحدة السكان بالمحافظة.

وقالت رجاء شوقي رئيس وحدة سكان محافظة الاقصر، إن قوافل وحدة السكان الطبية تقوم بتوصيل الخدمات الطبية، للمرضى الأكثر استحقاقاً في المناطق ذات الاحتياج لذلك الدعم الطبي والخدمات التي يصعب على أهلها الوصول لمستشفيات أو مراكز طبية، مشيرة إلى أن أمراض العين من أولويات التدخلات الصحية، والتي تهدف إلى الحدّ من فقدان البصر الممكن توقيه، من خلال العمل على توفير آليات تتمثل في إجراء العمليات، والتدابير الوقائية.

يأتى ذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، ومتابعة رجاء شوقى رئيس وحدة سكان محافظة الاقصر، والدكتور أحمد العراقي ومنسق المسؤولية المجتمعية بالوحدة.

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