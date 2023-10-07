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السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ضبط 3 مزارعين يسرقون السولار من خطوط أنابيب البترول في قليوب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط 3 مزارعين تخصصوا فى ارتكاب وقائع سرقة المواد البترولية من خطوط أنابيب البترول المارة بالأراضي الزراعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة قليوب من مسئول الأمن بإحدى شركات البترول باكتشافه وجود بقعة بترولية ناتجة عن تسريب من ماسورة خط أنابيب سولار بدائرة المركز.

على الفور تم تشكيل فريق بحث من مديرية أمن القليوبية، بمشاركة قطاع الأمن العام، وبتقنين الإجراءات، تبين أن مسئول الأمن بإحدى شركات البترول باكتشافه وجود بقعة بترولية ناتجة عن تسريب من ماسورة خط أنابيب سولار كائن بدائرة المركز والعثور على برميل بلاستيكي داخل حفرة اعلى ماسورة الخط مُثبت به محبس.

تم تحديد مرتكبي الواقعة وهم 3 مزارعين- مقيمون بدائرة المركز، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم 2 جركن بهما كمية من السولار، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة لمباشرة التحقيقات، التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

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