انطلاق مسابقات 25 متر مسدس وأطباق الحفرة في البطولة الافريقية للرماية

انطلقت اليوم السبت، مسابقات رسمية 25 متر مسدس سيدات ( رمي بطئ )، ومسابقة أطباق الحفرة رجال وسيدات، في يومها الأول، وتستمر المنافسة لمدة يومين، ضمن برنامج البطولة الافريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية والخرطوش.

تقام البطولة تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 1 وحتى 10 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 250 رامٍ ورامية من 15 دولة أفريقية وهم: "الجزائر، أنجولا، غانا، كينيا، ليبيا، موريتانيا، المغرب، ناميبيا، نيجيريا، رواندا، السنغال، جنوب إفريقيا، السودان، تونس، ومصر البلد المضيف.

الجدير بالذكر أن فراعنة مصر للرماية حجزوا 6 مقاعد في الأولمبياد، من خلال: محمد حمدي، ريماس خليل، هالة الجوهري، أميرة أبو شقة، وعمر هشام (تأهلوا من البطولة الأفريقية) وأخيرا عزمي محيلبة الذي تأهل في منافسات الإسكيت من بطولة العالم الأخيرة.