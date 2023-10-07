المدعي العام الأوكراني: مقتل وإصابة 1636 طفلا منذ بدء العملية العسكرية الروسية

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم السبت، مقتل 506 أطفال وإصابة 1130 آخرين، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن مكتب المدعي العام قوله - في بيان له - "إنه حتى اليوم 7 أكتوبر، تأثر أكثر من 1636 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية"، موضحا أن 506 أطفال قتلوا، وأصيب أكثر من 1130 آخرين بجروح مختلفة الخطورة.

وأضاف البيان أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ488 حالة، وتليها خاركييف بـ303 حالات وفي كييف 129 حالة وفي خيرسون 128 حالة.

وأوضح مكتب المدعي العام أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث أن العمل جار للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.