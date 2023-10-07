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السبت 07 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار فى البنوك اليوم السبت 7 أكتوبر 2023

دولار
دولار
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استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، بداية تعاملات اليوم السبت  7 أكتوبر 2023، فى البنوك الحكومية والخاصة ومكاتب الصرافة العاملة بالسوق المصرية، عند نفس مستوى إغلاق تعاملات الأمس بالتزامن مع إغلاق البنوك العاملة في مصر احتفالا بذكرى انتصارات نصر أكتوبر المجيد.

ووصل  أعلى سعر للدولار الأمريكي اليوم مقابل الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.


بينما سجل ثاني أعلى سعر للدولار مقابل الجنيه المصري في ميد بنك مسجلا 30.88 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وجاء أقل سعر الدولار، مقابل الجنيه في بنوك (مصر والأهلي والتنمية الصناعية) مسجلا حوالي 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع

واستقر  سعر الدولار اليوم، في بنك مصر، 30.75 جنيه للشراء، ووصل سعر البيع إلى 30.85 جنيه.

وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر الدولار الأمريكي بداية اليوم نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.


بينما سجل الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر 30.90 جنيه للشراء.

ووصل سعر البيع إلى 30.95 جنيه، وسجل في بنك قناة السويس سعر 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أما بالنسبة لسعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية بداية 

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أسعار الدولار في البنوك اليوم أعلى سعر للدولار أسعار صرف الدولار الأمريكي
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