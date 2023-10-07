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السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. تفاصيل زيارة وزير الرياضة ومحافظ أسوان لأعمال التطوير بالمدينة الشبابية

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان يتفقدان المدينة الشبابية
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 تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان المدينة الشبابية، ورافقهم قيادات الوزارة والمحافظة وذلك فى إطار الاهتمام المتواصل من الرئيس عبد الفتاح السيسى بالشباب باعتباره وقود الحاضر، وأمل المستقبل .

وأشاد الوزير والمحافظ بالمستوى الراقي والنموذجي المشرف الذي تحقق داخل كافة عناصر ومكونات المدينة الشبابية لتكون فى أبهى صورها لاستقبال الوفود من رحلات الشباب المتنوعة على مدار العام، وخاصة لما شهدته من أعمال تطوير وتجميل ورفع الكفاءة على مساحة 2000 م2، وبتكلفة وصلت إلى 208 مليون جنيه، وتم تحويل الغرف بإجمالى 104 غرفة تستوعب 500 فرد سواء غرف فردية أو مزدوجة أو سويد، على نفس مستوى الفنادق من التجهيزات، فضلاً عن مطبخ ومطعم متكامل بطاقة 500 فرد، وشبكات تعمل بالغاز الطبيعى، علاوة على أنه جاري تطوير ورفع كفاءة المسرح الملحق بالمدينة الشبابية بتكلفة 8 مليون جنيه، هذا بالإضافة إلى تطوير معسكر العقاد القومى والذى سيشهد إقامة ملاعب وألعاب مائية، وكذا تطوير ورفع كفاءة الصالة المغطاة وإنشاء مديرية الشباب والرياضة، لتتكامل بذلك المنظومة الشبابية والرياضة وتصبح منتجع متكامل لتقديم أفضل الخدمات بالجودة العالية.

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المدينة الشبابية - وزير الشباب والرياضة أخبار محافظة أسوان
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