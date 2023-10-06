الداخلية اللبنانية: سجناء أضرموا النيران بسجن زحلة.. والوزير يطلب من الجيش المؤازرة

أكدت وزارة الداخلية اللبنانية أن عددًا من السجناء أقدموا على إضرام النيران داخل سجن "زحلة" وامتدت إلى الطوابق العليا في مبنى السجن.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة أن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية القاضي بسام مولوي، يتابع مجريات الوضع، كما أجرى اتصالات بكل من قائد الجيش العماد جوزف عون، متمنيًا تأمين المؤازرة وحماية محيط السجن، ومدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار لتعزيز وحدات الدفاع المدني التي تعمل على إطفاء الحريق وإخلاء السجناء من داخل الغرف.

كما تلقى مولوي، اتصالًا من المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء عماد عثمان، الذي وضعه بآخر المستجدات.

وكلّف مولوي، محافظ البقاع، القاضي كمال أبو جودة، بمتابعة الإجراءات الميدانية وما يحدث على الأرض لاسيما لإخلاء السجناء وإسعاف المصابين منهم.