الاتحاد الأوروبي يدين بأشد العبارات هجوما روسيا على متاجر في أوكرانيا

أدان الاتحاد الأوروبي بأشد العبارات هجوما شنته القوات الروسية، أمس الأربعاء، على مقهى ومحل بقالة في بلدة هروزا بمدينة كوبيانسك الأوكرانية، وهو ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 50 شخصا، من بينهم طفل وإصابة كثيرين آخرين.

وقالت دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي في - بيان صحفي عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة - "إن الهجوم الأخير كان الأحدث في سلسلة هجمات تشنها روسيا ضد المدنيين الأبرياء، بالإضافة إلى الهجمات العشوائية اليومية المستمرة بالقرب من الخطوط الأمامية للمواجهة، ففي وقت سابق من اليوم، هاجمت روسيا مستشفى في مدينة بيريسلاف التابعة لإقليم خيرسون".

وذكر البيان "أنه سيتم محاسبة القيادة الروسية وجميع القادة والمرتكبين والمتواطئين في هذه الفظائع، ولن تكون هناك حصانة من العقاب على جرائم الحرب، والاتحاد الأوروبي يشيد بقوة الشعب الأوكراني وشجاعته ومقاومته ويقف إلى جانب أوكرانيا في تضامن قوي وسيواصل دعمها حتى النصر على روسيا".