سائقه فر هاربا.. إصابة عامل صدمه موتوسيكل في الدقهلية

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، جهودها لضبط قائد موتوسيكل اصطدم بعامل حال عبوره احدى الشوارع بمدينة نبروه وصدمة وفر هاربا مما تسبب فى إصابته بنزيف فى المخ وكسور بأنحاء متفرقة من الجسم وجرى نقله الى مستشفى نبروه المركزي لتلقي العلاج.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود اشارة للعميد محمد الدسوقي، مأمور مركز شرطة نبروه، من مستشفى نبروه المركزي بوصول "رزق السيد عبد الهادي شمس"، 45 عاما، مقيم نبروه مصابا باشتباه نزيف بالمخ"إدعاء حادث طريق ولا يمكن استجوابه".

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه بقيادة الرائد إسلام عنان، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال شقيق المصاب "عوض"،48 عاما، عامل ومقيم نبروه ، قرر انه حال عبور شقيقة أحد شوارع مدينة نبروه اصطدمت به موتوسيكل "مجهول" وفر قائده به هاربا عقب الحادث مما أدى الى حدوث إصابته.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وتحديد قائد الموتوسيكل وضبطه .