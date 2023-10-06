روسيا: شن 14 ضربة مكثفة على مواقع البنية التحتية الأوكرانية خلال أسبوع

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قواتها شنت خلال الأسبوع الماضي 14 ضربة مكثفة على مواقع البنية التحتية الأوكرانية، وبلغت خسائر الجيش الأوكراني نحو 3.9 ألف فرد.

وقالت الوزارة في تقرير لها أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية: "إن القوات المسلحة الروسية نفذت في الفترة من 29 سبتمبر إلى 6 أكتوبر، 14 ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى وطائرات بدون طيار لمنشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية"، حيث تم استهداف مستودعات الذخيرة وأسلحة الصواريخ والمدفعية والمعدات التقنية العسكرية والمؤسسات المنتجة للأسلحة والمعدات العسكرية، فضلا عن نقاط انتشار العسكريين الأوكرانيين والقوميين والمرتزقة الأجانب.

ومن بين الأهداف التي تم تدميرها نتيجة تلك الضربات - بحسب الدفاع الروسية - ورشة عمل للتجميع واسع النطاق للطائرات بدون طيار هجومية واستطلاعية، ومستودعات لتخزين صواريخ هيمارس وصواريخ Storm Shadow وSCALP المجنحة، وكذلك مكونات لإنتاج المتفجرات للذخائر.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم على محور كوبيانسك صد 4 هجمات أوكرانية وخسائر العدو تتجاوز 405 عسكريين خلال أسبوع، وعلى محور كراسني ليمان تم صد 17 هجومًا وخسائر القوات الأوكرانية تفوق 430 عسكريًا بين قتيل وجريح، وعلى محور دونيتسك تم صد 34 هجومًا وخسائر العدو تشمل أكثر من 1745 جنديًا بين قتيل وجريح، و18 دبابة مدرعة أخرى وغير ذلك من المعدات العسكرية، وصد 11 هجومًا على محور جنوب دونيتسك وخسر الجيش الأوكراني أكثر من 755 فردًا بين قتيل وجريح، و8 دبابات ومدرعات أخرى، فيما تجاوزت خسائر العدو على محور زابوروجيه 320 فردًا بين قتيل وجريح، والخسائر الأوكرانية على محور خيرسون وصلت إلى 235 عسكريًا.

وأوضحت الدفاع أنه تم إسقاط طائرات "سو-27" و"سو-25" و"ميغ-29" أوكرانية في الجو في دونيتسك، وتدمير طائرة هجومية من طراز "سو-25" في مطار دولغينتسيفو في دنيبروبتروفسك، فيما قام الطيران البحري لأسطول البحر الأسود في 4 أكتوبر بتدمير مركبتين مائيتين و13 مخربا من القوات الأوكرانية في البحر الأسود أثناء محاولتهم الإنزال في ساحل شبه جزيرة القرم، واعتراض 39 صاروخا من أنظمة HIMARS و"أولخا" و"أوراغان" و4 قنابل موجهة من طراز JDAM و3 صواريخ مضادة للرادار من طراز HARM وصاروخين مضادين للسفن من طراز Neptune، وتدمير وتعطيل 320 طائرة أوكرانية بدون طيار.