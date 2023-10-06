النائبة عايدة نصيف: البرلمان الأوروبي يستقي معلوماته عن مصر من مصادر غير صحيحة

عبرت النائبة عايدة نصيف، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، عضو البرلمان الدولى ، عن استيائها من التقارير الصادرة عن البرلمان الأوروبي بشأن التشكيك في الإجراءات الجاري إعدادها لتنظيم وإدارة الانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر .

ولفتت عضو مجلس الشيوخ ، أن البرلمان الأوروبي يستقي معلوماته من مصادر غير صحيحة دون الاستناد إلى جهات رسمية أو احصائيات أو أدلة موثقة يمكن الاعتراف بها وأخذها عين الاعتبار، ولكن يلجأ لمواقع ومصادر مجهولة والتي تحاول تصويب الأنظار حول الأكاذيب والشائعات الملفقة ، مشيرة أن تلك المخططات تعرفها مصر والمصريين جميعا ولن نستمع لمثل هذه المهاترات من التقارير ما دامت عشوائية في انتقاء معلوماتها.

وأضافت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن الهيئة الوطنية للانتخابات تمارس دورها في تنظيم العملية الإنتخابية بحيادية وشفافية ملتزمة بما ورد في نصوص الدستور والقوانين التي نظمت العملية الانتخابية وكل المصريين واثقين في كافة خطواتها وأنها لن تنحاز لأي مرشح من المرشحين فهى على مسافة واحدة من كل المرشحين