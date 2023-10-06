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الجمعة 06 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

البداية والنهاية في القاهرة.. تعرف على موعد مباريات الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

الاهلي بطل أفريقيا
الاهلي بطل أفريقيا
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لبداية المشور في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا والتي يدافع المارد الأحمر عن لقبها الذي توج به 11 مرة من قبل.

وأسفرت قرعة دور المجموعات  بدوري أبطال أفريقيا عن وقوع الأهلي في المجموعة الرابعة التي تضم شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.
 

ويبدأ الأهلي مشواره بمواجهة ميدياما في القاهرة أحد يومي 24 و25 نوفمبر المقبل،  ثم يانج أفريكانز في تنزانيا أحد يومي 1 أو 2 ديسمبر، ويستضيف الأهلي نظيره شباب بلوزداد في القاهرة 8 أو 9 ديسمبر.
ثم يلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد في الجزائر 19 ديسمبر، وميدياما في غانا 23 أو 24 فبراير 2024 ، ويختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة يانج أفريكانز في القاهرة 1 أو 2 مارس.
 

 أسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا عن المجموعات التالية:

المجموعة الأولى: صن داونز الجنوب أفريقي - بيراميدز - مازيمبي الكونغولي - نواذيبو الموريتاني 

المجموعة الثانية: الوداد المغربي - سيمبا التنزاني - أسيك ميموزا الإيفواري - جالاكسي البتسواني

المجموعة الثالثة: الترجي التونسي - بيترو أتليتكو الأنجولي - الهلال السوداني - النجم الساحلي التونسي

المجموعة الرابعة: الأهلي - شباب بلوزداد الجزائري - يانج أفريكانز التنزاني - ميدياما الغاني.

 

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النادي الاهلي دور المجموعات دوري أبطال أفريقيا الأهلي في المجموعة الرابعة الأهلي وشباب بلوزداد
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