خبير عسكري روسي: زودنا الجيش المصري بأحدث أسلحتنا وأثبتت كفاءتها في حرب أكتوبر

قال أندريه مورتازين، الخبير العسكري والاستراتيجي الروسي، إنه تم تزويد الجيش المصري بأحدث أنواع الأسلحة السوفيتية، مثل دبابات "ت 62" والمقاتلة "ميج 21".

وأضاف الخبير العسكري والاستراتيجي، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الاتحاد السوفيتي زوّد الجيش المصري بالكثير من عربات المشاة القتالية وناقلات المشاة القتالية أيضًا، والكثير من أنظمة الدفاع الجوي والسفن.

وأوضح الخبير العسكري والاستراتيجي، أنه ليس سرًا أن روسيا قدمت الكثير لمصر من السفن والسلاح المعاصر الذي كان يتوفر مع الجيش المصري، مؤكدًا أن هذا السلاح أثبت فعاليته أثناء الحرب مثل الصواريخ المضادة للدبابات التي كانت تخترق دروع الدبابات الأمريكية والدبابات الإسرائيلية.

وأكد الخبير العسكري والاستراتيجي، أنه كان هناك الكثير من الخسائر الفادحة من طرف الجانب الإسرائيلي وكان السلاح الروسي فعالًا جدًا.