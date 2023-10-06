الصحة السورية: ارتفاع حصيلة ضحايا استهداف الكلية الحربية بحمص إلى 89 قتيلا

أعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص إلى 89 قتيلا منهم 31 من النساء و5 أطفال.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" - إن إجمالي حصيلة الإصابات جراء الاعتداء بلغت 277 إصابة.

وكان وزير الصحة السوري الدكتور حسن الغباش، قد أكد في وقت سابق أن منظومة الإسعاف استجابت لتؤدي واجبها فور وقوع الاعتداء الإرهابي، حيث استنفرت جميع المشافي المدنية سواء التابعة لوزارة الصحة أو لوزارة التعليم العالي، وكذلك المشفى العسكري، مشيرًا إلى أن وضع الجرحى متفاوت الخطورة.