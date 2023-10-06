ads
الجمعة 06 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصحة السورية: ارتفاع حصيلة ضحايا استهداف الكلية الحربية بحمص إلى 89 قتيلا

ضحايا
ضحايا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص إلى 89 قتيلا منهم 31 من النساء و5 أطفال.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" - إن إجمالي حصيلة الإصابات جراء الاعتداء بلغت 277 إصابة.

وكان وزير الصحة السوري الدكتور حسن الغباش، قد أكد في وقت سابق أن منظومة الإسعاف استجابت لتؤدي واجبها فور وقوع الاعتداء الإرهابي، حيث استنفرت جميع المشافي المدنية سواء التابعة لوزارة الصحة أو لوزارة التعليم العالي، وكذلك المشفى العسكري، مشيرًا إلى أن وضع الجرحى متفاوت الخطورة.

ads
الصحة السورية الاعتداء الارهابي الكلية الحربية حمص سوريا
ads