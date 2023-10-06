طلاب العريش يشاركون بمهرجان الأسر الطلابية الثالث للجامعات بجامعة كفر الشيخ

شارك وفد طلابي من جامعة العريش، في المهرجان الرياضى الثالث للأسر الطلابية للجامعات المصرية، والمقام برحاب جامعة كفر الشيخ، تحت رعاية الأستاذ الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، والتي استمرت فعالياته من ١-١٠-٢٠٢٣م حتى ٣-١٠-٢٠٢٣م، والذى يقام تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.

وأوضح الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، أن المهرجانات الرياضية تُعد من المناسبات القومية التى يلتقى فيها المتميزون من شباب مصر بالجامعات المصرية، للتنافس الشريف في النشاط الرياضي مشيرًا إلى أن أن الأنشطة الطلابية تُمثل محورًا هامًا لبناء الشخصية المتكاملة لخريجي الجامعة، وحجر أساس نجاح الاستثمار البشرى لتلبية متطلبات التنمية فى مصرنا الحبيبة.

وأشار الدكتور أحمد الترامسي، رئيس البعثة، أن الجامعة شاركت في المهرجان في الألعاب الرياضية المختلفة منها كرة القدم وكرة الطائره وكرة السلة وتنس الطاولة وألعاب الدراتس.