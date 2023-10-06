كيف تستعد المغرب لـ كأس العالم 2030؟.. 65 مليار درهم مغربي لتطوير الملاعب ورفع سعتها.. وقطار سريع لنقل المشجعين بـ2 مليار دولار

استعدادات كبيرة تجريها مملكة المغرب الشقيقة، في استقبال إقامة مونديال كأس العالم 2030 على أرضها، وهي الدولة العربية الثانية التي تحظى بإقامة مباريات كرة القدم في كأس العالم بعد تنظيم دولة قطر مونديال السابق لـ كأس العالم 2022.

كان أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الأربعاء الماضي، في بيان رسمي، عن اختيار المغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة كأس العالم 2030، إضافةً إلى أوروجواي والأرجنتين وباراجواي التي تستضيف المباريات الافتتاحية للاحتفال بالذكرى المئوية للبطولة.

"البوابة نيوز" تستعرض في التقرير التالي أهم استعدادات المغرب التي تجريها، والتي جعلتها ضمن الملف الناجح في استضافة البطولة.

مشاركات المغرب فى كأس العالم

تحتل "كرة القدم" قلوب المغاربة، وهي الرياضة الشعبية الأولى في المملكة، وقد شارك منتخب المغرب في العديد من بطولات كأس الأمم الأفريقية وعدد 6 مرات فى مونديال كأس العالم.

المنتخب المغربي هو أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل للدور الثاني عام 1986، ويُلقب منتخب كرة القدم بأسود الأطلس.

وكانت أول مرة يشارك فيها عام 1970 في مونديال المكسيك، ثم عام 1986 التي نٌظمت أيضًا في المكسيك، أما المرة الثالثة عام 1994 في الولايات المتحدة الأمريكية. كما شارك في مونديال فرنسا عام 1998، وفي مونديال روسيا عام 2018، وأخيرًا في قطر شارك المنتخب المغربي عام 2022.

وحصد المنتخب المغربي المركز الرابع فى كأس العالم الأخير في قطر 2022، وهو المنتخب الأول عربيًا وأفريقيًا الذي يحتل الرابع في كأس العالم لكرة القدم على مدار التاريخ.

استعدادت الملاعب بالمغرب

استعدت الدولة المغربية لإعادة تأهيل جميع الملاعب الكبرى للمملكة، ورصدت 65 مليارا درهم مغربي، لتجديد الملاعب استعدادا لاستضافة كأس الأمم الأفريقية المقرر في 2025، وهو استعداد يؤهل لاستضافة كأس العالم 2030، من حيث تحديث الملاعب وإنشاء ملاعب أخرى جديدة.

ومن المقرر إعادة تأهيل ملعب طنجة المسمى أيضًا "ابن بطوطة" الذي ستنتقل سعته من 65 ألف مقعد حاليا إلى أكثر من 80 ألف مقعد، وملعب الرباط الذي تبلغ سعته الحالية 46 ألف متفرج وأكادير ومراكش اللذان تصل سعة كل واحد منها إلى 41 ألف مقعد، ثم ملعب فاس الذي تصل طاقته الاستيعابية حالي إلى 35 ألف متفرج.

وستخضع كلها لعمليات تجديد واسعة تتطلب إغلاقها، في حين سيتم بناء حوالي 50 ملعبا للتدريب بمختلف المدن المرشحة لاحتضان المباريات أو استقبال المنتخبات.

قطار سريع لنقل المشجعين

كما تسعى المملكة المغربية لإنشاء قطار سريع يربط المدن المغربية ببعضها، ويسهل نقل المشجعين بين كل ملعب وآخر، حيث يمتد القطار فائق السرعة في المغرب على مسافة 350 كيلومترًا بين مدينتي طنجة والدار البيضاء؛ ثم سيصل إلى مدينة مراكش عام 2025، وفق خطة المشروع الذي تكلف أكثر من 2 مليار دولار.

أبرز الملاعب المغربية المؤهلة لاستضافة مباريات كأس العالم:

● ملعب محمد الخامس هو أكبر ملعب في المغرب يتسع لأكثر من 67 ألف مشجع، بني عام 1955، وسٌمي الملعب نسبةً إلى ملك المغرب الأسبق محمد الخامس بن يوسف عام 1981، ويقع الملعب في وسط العاصمة الدار البيضاء، وهو من أشهر الملاعب التي تستضيف المباريات المهمة للمنتخب المغربي وللأندية المغربية الكبرى.

● ملعب الأمير مولاي عبدالله، هو ثاني أكبر ملعب في المغرب يتسع لنحو 52 ألف مشجع، ويقع في الرباط، بني في عام 1983، وسٌمي على اسم شقيق الملك الحسن الثاني هو الأمير مولاي عبدالله الذي توفى في نفس العام، وهو أفضل الملاعب التي يتم ترشيحها في استضافة المبارايات الكبرى وأقيم عليه كاس العالم للأندية عام 2014.

● ملعب أدرار، يسمى أيضًا بملعب أكادير أي ملعب الجبل باللغة الأمازيغية، وهو مثال على تقدم الهندسة المعمارية المغربية، واقترابها من نظيرتها العالمية، بدء في انشاءه عام 2003 وتم افتتاحه رسميا في 2013، يقع على شرق المدينة بأكادير، ويسع الملعب لأكثر من45 ألف مشجع، منها 10 ألاف من المدرجات المغطاة، وهو من الملاعب المهمة التي استضافت كاس الأمم الأفريقية وكأس العالم للأندية 2013.

● ملعب مراكش هو رابع أكبر ملعب فى المغربـ، يسع قدرة 45 ألف و240 مشجع، وهو ملعب متعدد الاستخدامات في مدينة مراكش، تم افتتاحه رسميا عام 2011 بعد أكثر من 8 سنوات من بناءه، حيث تم إعداده بقدرة عالية على استضافة الألعاب الأولمبية، وقام باستضافة كأس القارات لألعاب القوى وكأس العالم للأندية عدة مرات.